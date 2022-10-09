«Ростов» — «Краснодар»: прогноз, составы, коэффициенты

Николай Комличенко Фото: globallookpress.com
«Ростов»
- Основа: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
- Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелехин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.
«Краснодар»
- Основа: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.
- Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндуков, Баньяц, Апеков, Попов.
Узнать, на что ставить в этом поединке, можно в прогнозе от LiveSport.Ru.