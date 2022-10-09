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    Лилль — Ланс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2022 в 21:45 начнется матч во французской Лиге 1 Лилль — Ланс

    Футбол Лига 1 Лилль Ланс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Лилль и Ланс начнут матч в 21:45 во французской Лиге 1, 09.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «Ланс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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