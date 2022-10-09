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    Куяба — Фламенго. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куяба — Фламенго

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Куяба — Фламенго в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Фламенго» — «Куяба» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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