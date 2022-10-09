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    Клопп прокомментировал результат матча с «Арсеналом»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результат матча 10-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

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    «Мы создавали моменты, были очень опасны, забили свой гол, чудесный гол. Потом мы пропустили второй мяч на последних секундах первого тайма. Очевидно, мы ошиблись, получив гол с контратаки.Такой была наша ситуация к перерыву — мы знали, что были хороши, за исключением результата.

    Хотели развивать те хорошие вещи, которые удались нам в первом тайме, но, к сожалению, не сделали этого. Но мы сравняли счет, игра была очень открытой.

    Ситуация с пенальти нужно было пересмотреть. Теперь я увидел повтор, и думаю, вы можете себе представить, что я не считаю этот пенальти очевидным. Не думаю, что это явный пенальти, его очень легко назначили. Полагаю, это та ситуация, которую судья видит иначе в режиме реального времени.

    Пару раз все сложилось против нас, но мы не слепые и видим, что могли сыграть лучше в ряде моментов. В целом это была хорошая выездная игра против хорошей команды. Мы доставили "Арсеналу" много проблем, но остаемся без очков», — цитирует немца BBC.

    «Ливерпуль» не может выиграть третий тур подряд. У команды Клоппа две ничьи и поражение.

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