Карпин: Удалось переломить матч за счет труда, характера и того, что руки не опустили

Главный тренерподвел итоги матча 12-го тура РПЛ против(3:2).

«Удалось переломить такой тяжелый матч за счет труда, за счет характера, за счет того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, все вместе.

Нет, жесткого разговора в перерыве как раз не было. Первый гол вообще несчастный случай, потом были у нас моменты.

Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовем их так. Одну из них пропустили и она завершилась голом, а все остальное по игре.

Если смотреть на игру, то все было достаточно неплохо. Так что никакого жесткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот сказал, что забыли счет на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить и все.

Поражение от "Зенита" вообще не повлияло ни в какую сторону. Ни в плюс, ни в минус, по-моему. Проиграли и все. Ну, можно же когда-то проиграть. Поэтому спокойно восприняли.

Понятно, что обидно, не хотелось бы, естественно, проигрывать, но когда-то это должно было случиться. Случилось это в Питере.

Не знаю, вспомните вы навскидку, когда "Зенит" проигрывал последний раз у себя дома или там вничью даже играл? Что здесь такого. Ну, случилось и случилось.

Достойно выглядели, поэтому никаких упаднических настроений после этого не было. Дальше готовились, продолжали готовиться к "Краснодару" и все.

Что можно вообще ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами, что можно предъявить нашим футболистам?

Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.