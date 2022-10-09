ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Барселона» — «Сельта». Онлайн
  • 20:36
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на «Эмирейтс», Сака забил два мяча
  • 22:56
    • Гол Роналду принес МЮ выездную победу над «Эвертоном»
  • 20:58
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», проигрывая 0:2
  • 18:39
    • «Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом»
  • 21:25
    • «Реал Сосьедад» на своем поле с минимальным отрывом выиграл у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Карпин: Удалось переломить матч за счет труда, характера и того, что руки не опустили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов Краснодар РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Удалось переломить такой тяжелый матч за счет труда, за счет характера, за счет того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, все вместе.

    Нет, жесткого разговора в перерыве как раз не было. Первый гол вообще несчастный случай, потом были у нас моменты.

    Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовем их так. Одну из них пропустили и она завершилась голом, а все остальное по игре.

    Если смотреть на игру, то все было достаточно неплохо. Так что никакого жесткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот сказал, что забыли счет на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить и все.

    Поражение от "Зенита" вообще не повлияло ни в какую сторону. Ни в плюс, ни в минус, по-моему. Проиграли и все. Ну, можно же когда-то проиграть. Поэтому спокойно восприняли.

    Понятно, что обидно, не хотелось бы, естественно, проигрывать, но когда-то это должно было случиться. Случилось это в Питере.

    Не знаю, вспомните вы навскидку, когда "Зенит" проигрывал последний раз у себя дома или там вничью даже играл? Что здесь такого. Ну, случилось и случилось.

    Достойно выглядели, поэтому никаких упаднических настроений после этого не было. Дальше готовились, продолжали готовиться к "Краснодару" и все.

    Что можно вообще ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами, что можно предъявить нашим футболистам?

    Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манкунианцы забьют и пропустят после перерыва
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Где Левандовски, там и голепад!
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Римляне оставят ни с чем «фиалок»
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бублик — Гарин
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Гаске — Накашима
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тим — Соуза
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карацев — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры