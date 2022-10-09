В 21:00 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.18 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Эвертон»).

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