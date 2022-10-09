«МЮ» может продать Криштиану Роналду за 11 млн €

«Красные дьяволы» готовы продать 37-летнеговсего за € 11 млн (£ 10 млн), информирует Daily Star

Согласно сведениям источника, речь идёт о продаже Роналду в американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Криштиану может рассмотреть предложения команд с других континентов.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Продажа в зимнее трансферное окно — последний шанс для «МЮ» выручить какие-то деньги за Криштиану.