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    Булыкин считает, что Семин может вытянуть «Локомотив» из болота

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу увольнения Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «В принципе, после сегодняшней игры это напрашивалось, все-таки невозможно долго ждать, прикрывать то, что немецкая система не сработала. Поэтому нужно спокойно концентрироваться на игре в зимней предсезонке, чтобы там "Локомотив" поправил свое положение, чтобы вышел из зоны стыков. Потому что то место, где они сейчас находятся, позор.

    Много кандидатур есть на пост главного тренера "Локомотива", не знаю, кого выберет руководство. Я бы выбрал кого-то из российских специалистов. Семин является одним из кандидатов, может вытянуть "Локомотив" из этого болота. Но там есть претенденты, которые могут поработать с командой, чтобы она вышла на свой уровень и начала бороться за медали», — цитирует Булыкина ТАСС.

  • Источник: «Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера
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    • Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12‑м туре РПЛ со счетом 0:4. Это пятое поражение подряд для команды в лиге, «Локо» занимает 14‑е место в таблице.

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    Позже было объявлено, что главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покидают клуб.

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