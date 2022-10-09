В 22:00 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Сельта» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.49 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Барселона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Сельта.

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