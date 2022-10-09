В 21:30 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Атланта Юнайтед»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Сити.

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