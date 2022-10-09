начнут матч в 18:30 в АПЛ, 09.10.2022.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.61 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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