Добро пожаловать на «Эмирейтс», где один из лидеров чемпионата Англии «Арсенал» примет «Ливерпуль». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» на текущий момент занимает второе место в АПЛ, но опережает «Манчестер Сити» по потерянным очкам. В случае сегодняшней победы канониров над «Ливерпулем» подопечные Микеля Артеты вновь захватят лидерство в таблице. На данный момент у «Арсенала» — 21 очко, у «Манчестер Сити» — 23. В текущем сезоне лондонцы одержали 7 побед и лишь раз уступили. Единственное поражение «канониры» потерпели на выезде против «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре. В предыдущем матче АПЛ «Арсенал» в лондонском дерби принимал «Тоттенхэм» и одержал победу со счетом 3-1. Голами в составе коллектива Микеля Артеты отличились Парти, Жезус и Джака, у «шпор» единственный гол на счету Кейна (с пенальти).

В четверг лондонцы проводили свой второй матч в Лиге Европы, где в гости на «Эмирейтс» приехал «Буде-Глимт». «Канониры» создали себе комфортное преимущество уже в первом тайме, забив дважды — отличились Нкетиа и Холдинг. Во втором тайме «Арсенал» довел счет до разгромного, благодаря голу Виейра на 84-й минуте. Подопечные Микеля Артеты одержали крупную победу (3:0) и с шестью очками возглавили группу А.

«Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» испытывают непростые времена и на данный момент занимают лишь 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. На счету подопечных Юргена Клоппа всего две победы в текущем сезоне и 10 набранных очков после 7-ми игр. В предыдущем туре «Ливерпуль» принимал «Брайтон» (3:3). «Красные» после двух быстрых голов «Брайтона» переломили ход поединка, забив трижды подряд, но за 7 минут до конца встречи позволили гостям счет сравнять.

В среду «Ливерпуль» принимал на «Энфилде» «Рейнджерс» в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов. Успех хозяевам принесли стандарты, в результате которых Александр-Арнольд в первом тайме забил со штрафного, а во второй половине Салах был точен в исполнении одиннадцатиметрового. «Ливерпуль» одержал вторую победу в группе и с шестью очками расположился на второй позиции после «Наполи».

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» дважды обыграл «Арсенал» с сухим счетом — 4:0 дома и 2:0 на выезде. Команды также встречались в этом году в рамках полуфинала Кубка Английской лиги, где по сумме двух встреч сильнее оказались «мерсисайдцы» (0:0 и 2:0).

Прямая речь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

— Это будет действительно захватывающий матч против одного из топ-оппонентов в лиге. Игра будет очень затратная, от нас потребуется быть в своей лучшей форме.

Один из тех матчей, которых все с нетерпением ждут. Наш соперник демонстрирует свой уровень на протяжении пяти-шести лет. Нам надо показать, что мы повысили свой уровень и способны конкурировать.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

— Нельзя сказать, что мы блуждали в темноте, а сейчас вернулись. Нам нужна стабильность. Меня не интересует краткосрочный диагноз — мы хороши или плохи, мы должны играть хорошо до тех пор, пока не начнем действовать блестяще.

Артета проделал очень хорошую работу. Зачастую, когда нужно время, никто не хочет его вам давать, но его еще нужно уметь использовать. Микель, очевидно, сумел воспользоваться данным ему временем, и я с большим уважением отношусь к этому.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.61.