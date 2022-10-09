Сегодня в 18:05 «Арсенал» — «Ливерпуль»: Нуньес и Салах в атаке «Ливерпуля» Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Ливерпуль Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на матч 10-го тура АПЛ, который стартует в 18:30 мск. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей «Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли. «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Салах, Диогу Жота, Диас, Нуньес.