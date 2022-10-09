«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Лондонцы выиграли борьбу и быстро перешли из обороны в атаку, Сака с правого края сделал пас в центр. Эдегор классной передачей разрезал оборону гостей, Мартинелли выскочил на ворота и пробил в дальний угол.

На 34-й минуте Трент сделал длинный заброс со своей половины поля, Диас сместился на правый край и прострелил в штрафную «Арсенала», а Дарвин Нуньес в падении протолкнул мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время «Арсенал» вновь повел. Мартинелли влетел в штрафную «Ливерпуля», собрал на себя двух соперников и прострелил на дальнюю штангу, а Букайо Сака в падении внёс мяч в пустые ворота.

На 53-й минуте мерсисайдцы провели атаку по центру, Жота к штрафной, Фирмино на рывке ушёл от защитника и хлёстко пробил в дальний нижний угол, сравняв счет.

А на 75-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ливерпуля» — Мартинелли с левого края прострелил в штрафную, а Жезус упал после контакта с Тьяго.

Букайо Сака с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот, Алисон угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Ливерпуль 3:2 Голы: 1:0 Габриэл Мартинелли (1'), 1:1 Дарвин Нуньес (34'), 2:1 Букайо Сака (45 + 5'), 2:2 Роберто Фирмино (53'), 3:2 Букайо Сака (пенальти) (76') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Фабиу Виейра, 90'), Мартин Эдегор (Киран Тирни, 82'), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 90') Ливерпуль: Дарвин Нуньес, Луис Диас (Роберто Фирмино, 42'), Диогу Жота (Харви Эллиотт, 81'), Мохамед Салах (Фабиньо, 69'), Тьяго, Джордан Хендерсон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 69'), Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 46'), Алисон Предупреждения: Луис Диас (6'), Мартин Эдегор (45 + 4'), Джо Гомес (71')

«Арсенал» набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.