«Арсенал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. Лондонцы выиграли борьбу и быстро перешли из обороны в атаку, Сака с правого края сделал пас в центр. Эдегор классной передачей разрезал оборону гостей, Мартинелли выскочил на ворота и пробил в дальний угол.
На 34-й минуте Трент сделал длинный заброс со своей половины поля, Диас сместился на правый край и прострелил в штрафную «Арсенала», а Дарвин Нуньес в падении протолкнул мяч в сетку.
В добавленное к первому тайму время «Арсенал» вновь повел. Мартинелли влетел в штрафную «Ливерпуля», собрал на себя двух соперников и прострелил на дальнюю штангу, а Букайо Сака в падении внёс мяч в пустые ворота.
На 53-й минуте мерсисайдцы провели атаку по центру, Жота к штрафной, Фирмино на рывке ушёл от защитника и хлёстко пробил в дальний нижний угол, сравняв счет.
А на 75-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ливерпуля» — Мартинелли с левого края прострелил в штрафную, а Жезус упал после контакта с Тьяго.
Букайо Сака с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот, Алисон угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
«Арсенал» набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.
В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.