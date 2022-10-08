«Милан» — «Ювентус»: счет матча 2:0,обзор голов

Туринскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Эрнандес с углового навесил в штрафную, Жиру подстроился и пробил, Фикайо Томори подхватил мяч и добил из вратарской.

На 54-й минуте Диас совершил перехват в центре поля, ловко проскочил мимо Бонуччи, убежал от двух соперников, влетел на скорости в штрафную и пробил.