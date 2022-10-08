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    «Милан» на своем поле взял верх над «Ювентусом»

    «Милан» — «Ювентус»: счет матча 2:0,обзор голов

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    Туринский «Ювентус» потерпел гостевое поражение от «Милана» (0:2) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Эрнандес с углового навесил в штрафную, Жиру подстроился и пробил, Фикайо Томори подхватил мяч и добил из вратарской.

    На 54-й минуте Диас совершил перехват в центре поля, ловко проскочил мимо Бонуччи, убежал от двух соперников, влетел на скорости в штрафную и пробил.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Ювентус 2:0
    Голы: 1:0 Фикайо Томори (45 + 1'), 2:0 Браим Диас (54') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю, Маттео Габбиа, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер (Дивок Ориги, 84'), Сандро Тонали, Томмазо Побега (Раде Крунич, 59'), Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 65'), Рафаэл Леау (Астер Вранкс, 84'), Оливье Жиру (Анте Ребич, 64') Ювентус: Аркадиуш Милик, Душан Влахович (Мойзе Кин, 78'), Филип Костич (Леандро Паредес, 56'), Адриен Рабьо (Матиас Соуле, 80'), Мануэль Локателли (Fabio Miretti, 56'), Хуан Куадрадо (Уэстон Маккенни, 46'), Алекс Сандро, Бремер, Леонардо Бонуччи, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Хуан Куадрадо (26'), Браим Диас (55'), Сандро Тонали (90 + 4'), Мойзе Кин (90 + 4'), Леандро Паредес (90 + 4')
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