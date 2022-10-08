Каземиро хочет сменить команду. Бразилец разочарован переходом в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Todofichajes, бразилец разочарован переходом в «МЮ», несмотря на то, что с тер пор прошло чуть больше месяца.

Окружение Каземиро утверждает, что игрок считает ошибочным свое решение покинуть мадридский «Реал».

Каземиро недоволен тем, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг регулярно выпускает его на поле только по ходу матчей.

В конце августа «МЮ» заплатил «Реалу» за Каземиро 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду есть предложения от «Галатасарая» и «Интер Майами».