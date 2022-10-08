ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 08:12
    • Каземиро хочет сменить команду. Бразилец разочарован переходом в «МЮ»
  • 00:04
    • «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона НХЛ
  • 23:59
    • «Лион» и «Тулуза» разошлись миром
  • 23:53
    • «Валенсия» обыграла «Осасуну» на выезде
  • 23:42
    • Александрова вырвала победу у Мартинцовой и встретится со Свёнтёк в полуфинале Остравы
    Все новости спорта

    Каземиро хочет сменить команду. Бразилец разочарован переходом в «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    По информации Todofichajes, бразилец разочарован переходом в «МЮ», несмотря на то, что с тер пор прошло чуть больше месяца.

    Окружение Каземиро утверждает, что игрок считает ошибочным свое решение покинуть мадридский «Реал».

    Каземиро недоволен тем, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг регулярно выпускает его на поле только по ходу матчей.

  • Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • Ибрагимович, Коутиньо, Пети и еще 12 игроков, которые стали для «Барсы» обузой
  • 04/10/2022

    • В конце августа «МЮ» заплатил «Реалу» за Каземиро 70 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду есть предложения от «Галатасарая» и «Интер Майами».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» снова не испытает проблем с «Факелом»
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Низовой исход и ставка на фаворита
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.68
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры