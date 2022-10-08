Аллегри: Казалось, преодолели негативный отрезок, но снова попались на ту же удочку

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал неудачный результат в матче 9-го тура Серии А с «Миланом». Туринцы проиграли со счетом 0:2.

«После сегодняшней игры мне нечего сказать. Мы находимся в моменте, когда мы, казалось, преодолели негативный отрезок двумя победами, но мы снова попались на ту же удочку.

Очень жаль, поскольку первые 20-25 минут мы хорошо справлялись, а затем отходили к своим воротам все глубже и глубже, даже без принуждения. Когда вы делаете много неуместных передач, вы неизбежно за это расплатитесь.

Я думаю, тут есть и психологический момент. На данный момент нам непросто, мы потеряли много очков против команд из нижней части таблицы, а в больших матчах нам нужно было больше уверенности.

Очень жаль, что оба гола мы пропустили из-за собственных ошибок. Нам просто нужно сохранять спокойствие, засучить рукава, и во вторник мы должны отправиться на матч с "Маккаби" в Хайфе с настроем победить», — цитирует Аллегри Football Italia.