ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 18:36
    • Медведев обыграл Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане
  • 20:24
    • Месси и Мбаппе пропустят ближайший матч «ПСЖ» с «Реймсом»
  • 20:11
    • Маркус Рашфорд — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 20:02
    • Роналду не покинет «МЮ» в ближайшее трансферное окно
  • 19:54
    • «Урал» обыграл «Химки» в 12-м туре РПЛ
    Все новости спорта

    Маркус Рашфорд — лучший игрок недели в Лиге Европы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Лига Европы
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    На приз также претендовал футболист «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

    Форвард «Красных дьяволов» оформил дубль и отдал голевой пас в матче 3-го тура группового этапа с «Омонией», который завершился со счётом 3:2 в пользу английского клуба.

    На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Прервет ли «Динамо» свою серию поражений матчем с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры