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    Газишехир — Адана Демирспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.10.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Газишехир — Адана Демирспор

    Футбол
    В 20:00 07.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Газишехир — Адана Демирспор в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Адана Демирспор» — «Газишехир» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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