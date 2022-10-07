Стало известно, успеет ли Куртуа восстановиться к Эль Класико

Голкипер мадридского «Реала»сможет сыграть противв девятом туре чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь может пропустить Эль Класико из-за проблем со спиной. По этой причине он не смог сыграть в недавних матчах с «Осасуной» (1:1) и донецким «Шахтером» (2:1).

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву на матч с "Шахтером". Но я думаю, что он сыграет в Эль Класико», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, слова которого приводит Marca.

В нынешнем сезоне Куртуа провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, завершив три встречи на ноль.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 16 октября в Мадриде, начало — в 17:15 мск.