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    Агент Муминов о Бакаеве в «Зените»: Когда в команду приходит игрок такого уровня, он ее априори усиливает

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    Представитель компании ProSports Management Кахор Муминов, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, считает, что игрок сделал правильный выбор, перейдя в питерский клуб.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что Бакаев не усилит сине-бело-голубых.

    «Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в "Зенит" в свое время, и он его не усилил...

    Бакаев уже усилил "Зенит".

    Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

    Бакаев сильнее Мостового? Не нужно играть в игрушки — сильнее, слабее... Мостовой — один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в "Зените". Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент — Зелимхан Бакаев», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Бакаев провел в текущем чемпионате России девять матчей и забил один гол.

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