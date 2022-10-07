Агент Муминов о Бакаеве в «Зените»: Когда в команду приходит игрок такого уровня, он ее априори усиливает

Представитель компании ProSports Management, представляющий интересы полузащитника «Зенита», считает, что игрок сделал правильный выбор, перейдя в питерский клуб.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что Бакаев не усилит сине-бело-голубых.

«Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в "Зенит" в свое время, и он его не усилил...

Бакаев уже усилил "Зенит".

Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

Бакаев сильнее Мостового? Не нужно играть в игрушки — сильнее, слабее... Мостовой — один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в "Зените". Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент — Зелимхан Бакаев», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Бакаев провел в текущем чемпионате России девять матчей и забил один гол.