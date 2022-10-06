начнут матч в 19:45 в группе B футбольной Лиги конференций, 06.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Силькеборг» — «Стяуа». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Силькеборг»).

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