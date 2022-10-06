Пиоли: Второй гол был ключевым, он изменил наше положение

Главный тренер «Милана»объяснил поражение от «Челси» со счетом 0:3 в Лиге чемпионов.

«Мы начали хорошо, но потом приняли много неудачных решений. Мы определенно могли бы добиться большего.

Второй гол был ключевым, он изменил наше положение. На таком уровне нельзя позволять себе сбавлять обороты», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

«Челси» одержал первую победу на групповом этапе ЛЧ в этом сезоне и поднялся на второе место в группе Е с четырьмя очками. «Милан» тоже имеет четыре очка и идет третьим.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Лидером квартета остается «Зальцбург» с пятью очками.