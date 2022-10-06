«Пеле никогда не кричал на арбитров». Орлов раскритиковал поведение Захаряна

Известный комментаторраскритиковал полузащитника «Динамо»

«Мне кажется, у Арсена та же история, что и у Дзюбы. Он снизил к себе требовательность на тренировках. Кажется, что он даже как-то потяжелел. Движение у него стало другое, замедленное.

Недавно я брал большое интервью у Саши Кержакова. Он неделю был на стажировке в "Динамо". Я его спросил: "Как тренируется Захарян?". Он сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать — он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле. В команде ты не должен так относиться к своим партнерам. К ним нужно относиться со сверхуважением.

Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите как он себя ведет? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит — даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев! Если эти ребята хотят войти в историю, они должны понимать, что, к примеру, Эдуард Стрельцов, когда его били по ногам, не отвечал. Футболисты отвечают голами.

Когда ты заводишься, то теряешь свои лучшие качества. Яркий тому пример — Клаудиньо. Его пару раз ударили по ахиллам, он завелся и его удалили. Пропустил матч и уже теряет тонус игры. Хотя это выдающийся футболист, особенно для РПЛ.

Куда ты собираешься ехать за границу, если ты — не профессионал. Ты думаешь там будешь вести себя иначе? Так не бывает. Какой ты здесь, такой будешь и там.

Чтобы стать профессионалом, нужны годы. У нас мало профессионалов. Тот же "Зенит", проиграв "Спартаку", показал, что ряд игроков, вышедших на поле с первой минуты — непрофессиональны. Они не показали то, на что способны.

Сборная — то же самое. Как они играли с Киргизией? Это ведь непрофессионально. Молодые должны задуматься, в чем заключается профессионализм. Когда ты будешь выдавать в каждом матче все то, на что способен, тогда и будешь расти», — приводит слова Орлова Sport24.

Захарян провел в текущем чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.