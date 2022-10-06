В 22:00 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Фейеноорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Фейеноорд»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Мидтьюлланн — Фейеноорд.

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