начнут матч в 19:45 в группе D Лиги Европы, 06.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мальмё» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мальмё»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальмё — Унион.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам