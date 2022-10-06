Колосков: Просмотр матчей РПЛ — потеря времени. Вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность

Почетный президент РФСпризнался, что не получает удовольствия от просмотра матчей чемпионата России.

«Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала еще больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая.

Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть — "Зенит", "Спартак", ЦСКА и "Ростов". Еще отметил бы "Крылья Советов". Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».