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    Колосков: Просмотр матчей РПЛ — потеря времени. Вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не получает удовольствия от просмотра матчей чемпионата России.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала еще больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе — огромнейшая.

    Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

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    • Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть — "Зенит", "Спартак", ЦСКА и "Ростов". Еще отметил бы "Крылья Советов". Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

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