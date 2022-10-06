Караваев: Многие приезжают к «Зениту» и ставят автобус — а «Ростов» действительно играл в футбол

Защитник «Зенита»похвалил, с которым питерская команда встречалась в 11-м туре чемпионата России.

«Зенит» выиграл у «Ростова» в Санкт-Петербурге со счетом 3:1.

«Не напрягся ли "Зенит", когда "Ростов" сравнял счет? Нет, а с чего мы должны напрягаться? Это сразу после перерыва было — еще целый тайм предстоял. Все можно перевернуть, что мы и сделали. И, мне кажется, второй тайм провели даже качественнее первого.

Наверное, "Ростов" сможет побороться за тройку, раз они так начали сезон. А так — только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил "Ростову" игру.

Многие к нам приезжают и ставят автобус — а "Ростов" действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — приводит слова Караваева Sport24.