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    Караваев: Многие приезжают к «Зениту» и ставят автобус — а «Ростов» действительно играл в футбол

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев похвалил «Ростов», с которым питерская команда встречалась в 11-м туре чемпионата России.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Зенит» выиграл у «Ростова» в Санкт-Петербурге со счетом 3:1.

    «Не напрягся ли "Зенит", когда "Ростов" сравнял счет? Нет, а с чего мы должны напрягаться? Это сразу после перерыва было — еще целый тайм предстоял. Все можно перевернуть, что мы и сделали. И, мне кажется, второй тайм провели даже качественнее первого.

    Наверное, "Ростов" сможет побороться за тройку, раз они так начали сезон. А так — только время покажет. Карпин создал слаженную, боевитую команду, которая ничего не боится, поставил "Ростову" игру.

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    • Многие к нам приезжают и ставят автобус — а "Ростов" действительно играл в футбол. Это здорово, молодцы», — приводит слова Караваева Sport24.

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