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    Фламенго — Интернасьонал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.10.2022 в 03:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Фламенго — Интернасьонал

    Футбол Латинская Америка
    Фламенго и Интернасьонал начнут матч в 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 06.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Фламенго» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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