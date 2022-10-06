ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 10:11
    • Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации
  • 10:04
    • Уокер может пропустить ЧМ-2022
  • 07:00
    • Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Федотов рассказал, почему опасается предстоящего матча с «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Динамо РПЛ Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в 12-м туре РПЛ и рассказал о кадровой ситуации в команде.

    Владимир Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Федотов

    « Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных. Игру с "Химками", как известно, он пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс.

    То же самое можно сказать и про Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

  • Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Сочи» в матче Кубке России
  • 28/09/2022

    • К Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провел на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с "Химками". Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

    По Зайнутдтинову — надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть. Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Мухин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Каждая игра — отдельная история, поэтому предыдущие выступления соперника не имеют никакого отношения к нашему матчу. Мы реально оцениваем силу "Динамо", и не только линию атаки, о которой вы только что сказали. Команда в целом очень хорошо укомплектована.

    Да, уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров пришли не менее качественные футболисты. Нас ждет дерби, встреча двух московских клубов, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Ожидается результативны поединок
  • «Шериф» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Манчестер Юнайтед» уверенно наберет очки
  • «Омония» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шериф — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Омония — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры