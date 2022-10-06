Федотов рассказал, почему опасается предстоящего матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от матча св 12-м туре РПЛ и рассказал о кадровой ситуации в команде.

« Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных. Игру с "Химками", как известно, он пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс.

То же самое можно сказать и про Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

К Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провел на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с "Химками". Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

По Зайнутдтинову — надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть. Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Мухин.

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Каждая игра — отдельная история, поэтому предыдущие выступления соперника не имеют никакого отношения к нашему матчу. Мы реально оцениваем силу "Динамо", и не только линию атаки, о которой вы только что сказали. Команда в целом очень хорошо укомплектована.

Да, уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров пришли не менее качественные футболисты. Нас ждет дерби, встреча двух московских клубов, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию», — приводит слова Федотова Bobsoccer.