В 19:45 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги Европы.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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