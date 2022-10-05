В 03:30 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Жувентуде» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жувентуде» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

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