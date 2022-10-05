Хави: «Барса» в сложной ситуации, и у нее остались три финала

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Я зол, потому что моя команда столкнулась с несправедливостью. Мы потерпели поражение в очень важном матче. Нам осталось три финала в очень неудобной ситуации. Там была очевидная рука. Судья является важной фигурой в футболе.

Он должен выйти и объясниться. Лично мне он ничего не захотел говорить. Я беспокоюсь о поражении, мы в сложной ситуации, и у нас остались три финала», — передает слова Хави Marca.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков, а «Барселона» располагается на 3-м месте с 3 пунктами.