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    Хави: «Барса» в сложной ситуации, и у нее остались три финала

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    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Я зол, потому что моя команда столкнулась с несправедливостью. Мы потерпели поражение в очень важном матче. Нам осталось три финала в очень неудобной ситуации. Там была очевидная рука. Судья является важной фигурой в футболе.

    Он должен выйти и объясниться. Лично мне он ничего не захотел говорить. Я беспокоюсь о поражении, мы в сложной ситуации, и у нас остались три финала», — передает слова Хави Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков, а «Барселона» располагается на 3-м месте с 3 пунктами.

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