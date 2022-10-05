В 18:00 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо Владимир»).

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