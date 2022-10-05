В 22:00 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.58 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

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