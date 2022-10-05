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    Реал Мадрид — Шахтёр Д. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.10.2022 в 22:00 начнется матч в группе F Лиги чемпионов Реал Мадрид — Шахтёр Д

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    В 22:00 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Реал Мадрид — Шахтёр Д в группе F Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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