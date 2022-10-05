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    Мостовой: Я против выдачи российского гражданства Малкому и Клаудиньо

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

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    «Я изначально против. Говорил об этом еще раньше, когда кому‑то давали паспорта — Ари и другим.

    Мы постоянно кричим, что у нас 150 миллионов население, нужно развивать свой спорт, своих мальчишек и тут же даем паспорта.

    Зачем это в нынешней ситуации, когда сборная нигде не играет? Бред какой‑то. Не знаю кто это придумал.

    Ну да, как вы сказали, чтобы освободить два легионерских места. Ну давайте тогда вообще ничего не будем делать — ни школы развивать, ни мальчишек талантливых искать», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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