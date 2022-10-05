Караваев о плохой игре сборной в матче с Киргизией: Мы все люди и думаем о том, что происходит в стране

Защитник сборной Россииназвал причины невыразительной игры национальной команды в товарищеском матче с(2:1).

«Да, это товарищеский матч, но пришел полный стадион. Гимны, болельщики, ажиотаж — реально чувствовалось, что это игра за сборную. Если бы мы провели матч на базе с какой-то командой — было бы не то.

Капитан Киргизии сказал, что такой сборной России на ЧМ ничего бы не светило? Сказал и сказал. Это его мнение — окей. Мы же не будем ему отвечать о перспективах сборной Киргизии.

Упал ли уровень сборной? Прежде всего, на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать», — приводит слова Караваева Sport24.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».