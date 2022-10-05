Индзаги: «Интер» победил одну из сильнейших в мире команд

Главный тренер «Интера»остался доволен итогом матча с «Барселоной» (1:0).

«Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника, обладающего высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру.

Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над "Барселоной" случаются не так часто.

Мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. При этом мы играли без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков сводило мышцы», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков, а «Барселона» располагается на 3-м месте с 3 пунктами.