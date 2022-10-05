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    Индзаги: «Интер» победил одну из сильнейших в мире команд

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги остался доволен итогом матча с «Барселоной» (1:0).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника, обладающего высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру.

    Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над "Барселоной" случаются не так часто.

    Мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. При этом мы играли без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков сводило мышцы», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков, а «Барселона» располагается на 3-м месте с 3 пунктами.

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