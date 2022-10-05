Куртуа может пропустить матч с «Барселоной»

Голкипер мадридского «Реала», скорее всего, не сыграет противв девятом туре чемпионата Испании.

Бельгийский вратарь может пропустить Эль Класико из-за проблем со спиной, сообщает Mundo Deportivo.

По этой причине Куртуа не попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

В минувшее воскресенье Куртуа пропустил матч с «Осасуной». Ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Мадридцы потеряли очки — игра завершилась со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне Куртуа провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, завершив три встречи на ноль.