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    Куртуа может пропустить матч с «Барселоной»

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    Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, не сыграет против «Барселоны» в девятом туре чемпионата Испании.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Бельгийский вратарь может пропустить Эль Класико из-за проблем со спиной, сообщает Mundo Deportivo.

    По этой причине Куртуа не попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

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    • В минувшее воскресенье Куртуа пропустил матч с «Осасуной». Ворота «Реала» защищал украинец Андрей Лунин. Мадридцы потеряли очки — игра завершилась со счетом 1:1.

    В нынешнем сезоне Куртуа провел за «Реал» девять матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, завершив три встречи на ноль.

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