В 22:00 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Милан» — «Челси» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Челси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Милан.

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