В 22:00 05.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Бенфика» — «ПСЖ» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.64 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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