Хави: У меня нет желания отомстить «Интеру» за поражение в 2010 году

Главный тренер «Барселоны»поделился воспоминаниями о матче с «Интером» в 2010 году.

В полуфинале Лиги чемпионов каталонцы уступили «нерадзурри» со счетом 1:3 в Италии, а в Испании выиграли 1:0.

«У меня нет желания отомстить. Я думал об этом, но все в прошлом. Пришлось ехать на автобусе из-за извержения вулкана в Исландии, и нам было нелегко. Это была крайне неоднозначная игра.

У меня есть мысли насчет того, кто выйдет в стартовом составе. Мы хотим доминировать и вести игру на половине соперника — именно так и происходит в последние месяцы. Это не решающий, но очень важный для будущего нашей группы матч

Мы попали в худшую группу ЛЧ, но находимся в хорошей форме и добиваемся хороших результатов. Однако все это необходимо доказывать в каждом матче», — цитирует Хави Barca Universal.

После 2-х туров у команд по три очка в группе С. Матч между ними пройдет 4 октября в Милане, начало в 22:00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.