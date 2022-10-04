ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
    Все новости спорта

    Силкин: Йоканович не справляется со своей работой в «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, готов ли он возглавить столичный клуб.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Бело-голубые под руководством Славиши Йокановича потерпели поражения в 4 из 5 последних матчах во всех турнирах, в том числе проиграли три последних матчах РПЛ.

    «Непростой вопрос. Сердцем я там и всегда там был. И я тоже считаю, что тренер не справляется со своей работой.

    Да развивать надо не первую команду, а вообще всю структуру. Вот в 1977 году, когда я был в клубе, у нас были лучшие условия в стране. А сейчас у академии клуба вообще ничего нет.

    Захарян и Грулев — ну какие они воспитанники команды? Тюкавин — естественный настоящий воспитанник.

    Раньше были условия и выпускали огромное количество хороших игроков. Сейчас условий нет и надо начинать с этого. А то мы хотим строить дом с крыши, а надо с фундамента.

    При Шварце же был неплохой результат, а при Йокановиче трудно назвать результат удовлетворительным? Это прогнозировалось. Я и говорил, что они будут в середине где-то.

    У команды ведь очень хороший подбор игроков, который надо сохранить. Но команду нужно и усиливать.

    Вот у "Зенита" хороший состав, но они всегда берут еще и еще сильнее футболистов. Из-за этого они и смотрятся сильнее других.

    Важно команде сохранять своих воспитанников — это же костяк любой команды», — сказал Силкин «Спорт День за Днем».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры