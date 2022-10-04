Силкин: Йоканович не справляется со своей работой в «Динамо»

Бывший главный тренерответил на вопрос, готов ли он возглавить столичный клуб.

Бело-голубые под руководством Славиши Йокановича потерпели поражения в 4 из 5 последних матчах во всех турнирах, в том числе проиграли три последних матчах РПЛ.

«Непростой вопрос. Сердцем я там и всегда там был. И я тоже считаю, что тренер не справляется со своей работой.

Да развивать надо не первую команду, а вообще всю структуру. Вот в 1977 году, когда я был в клубе, у нас были лучшие условия в стране. А сейчас у академии клуба вообще ничего нет.

Захарян и Грулев — ну какие они воспитанники команды? Тюкавин — естественный настоящий воспитанник.

Раньше были условия и выпускали огромное количество хороших игроков. Сейчас условий нет и надо начинать с этого. А то мы хотим строить дом с крыши, а надо с фундамента.

При Шварце же был неплохой результат, а при Йокановиче трудно назвать результат удовлетворительным? Это прогнозировалось. Я и говорил, что они будут в середине где-то.

У команды ведь очень хороший подбор игроков, который надо сохранить. Но команду нужно и усиливать.

Вот у "Зенита" хороший состав, но они всегда берут еще и еще сильнее футболистов. Из-за этого они и смотрятся сильнее других.

Важно команде сохранять своих воспитанников — это же костяк любой команды», — сказал Силкин «Спорт День за Днем».