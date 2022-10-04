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    Мане: «Бавария» продолжит выступать в том же духе до конца сезона

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    Нападающий «Баварии» Садио Мане подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где мюнхенская команда разгромила пльзеньскую «Викторию» (5:0).

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Команда провела отличную игру, мы создали множество моментов. "Бавария" заслужила победу. Последние несколько недель были трудными, мы должны были отреагировать. После международного перерыва стало лучше. Надеюсь, мы продолжим выступать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Мане Bayern & Germany.

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    • Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3).

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