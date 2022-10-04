В 22:00 04.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Блэкберн Роверс» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кардифф Сити» — «Блэкберн Роверс». Коэффициент ставки — 2.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Блэкберн Роверс»).

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