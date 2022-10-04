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    Захаряна психологически сломал сорвавшийся переход в «Челси», считает Канчельскис

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о спаде в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

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    «К сожалению, Захарян сейчас напоминает лишь тень самого себя. Несостоявшийся переход в "Челси" психологически сломал его. Выход один: надо пережить этот период и как можно больше работать на тренировках.

    У "Динамо" сейчас не все хорошо. В такие моменты лидеры должны вытаскивать команду. Захаряну это по силам, но надо вернуть уверенность в себе. С Хвичей в прошлом году была похожая история, но ничего, прорвался», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

    В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 10 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

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