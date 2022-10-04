«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Донни ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает 90min

Руководство английского клуба связалось с представителем 25-летнего футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.

Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека. В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются «Аякс» и ПСВ.

Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

В текущем сезоне игрок принял участие лишь в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых провел на поле всего 19 минут и не отметился голевыми действиями.