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    «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Донни ван де Бека

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, сообщает 90min.

    Донни ван де Бек
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    Донни ван де Бек

    Руководство английского клуба связалось с представителем 25-летнего футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.

    Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека. В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются «Аякс» и ПСВ.

    Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».

    В текущем сезоне игрок принял участие лишь в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых провел на поле всего 19 минут и не отметился голевыми действиями.

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