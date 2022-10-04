«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Донни ван де Бека

Донни ван де Бек Фото: globallookpress.com
Руководство английского клуба связалось с представителем 25-летнего футболиста и сообщило о том, что не будет препятствовать, если нидерландец захочет сменить команду.
Наиболее вероятным вариантом называется аренда ван де Бека. В числе клубов, рассматривающих возможность подписания полузащитника, называются «Аякс» и ПСВ.
Напомним, что вторую часть сезона-2021/22 ван де Бек уже провел за правах аренды в «Эвертоне».
В текущем сезоне игрок принял участие лишь в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых провел на поле всего 19 минут и не отметился голевыми действиями.