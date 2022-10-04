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    Бристоль Сити — Ковентри Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.10.2022 в 21:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Бристоль Сити — Ковентри Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Бристоль Сити Ковентри
    Бристоль Сити и Ковентри Сити начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 04.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Бристоль Сити» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Ковентри Сити». Коэффициент ставки — 2.62.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бристоль Сити — Ковентри Сити.

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