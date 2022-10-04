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    Ботафого — Палмейрас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.10.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Ботафого — Палмейрас

    Футбол Латинская Америка
    Ботафого и Палмейрас начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 04.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Ботафого» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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