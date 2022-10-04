начнут матч в 22:00 в группе A Лиги чемпионов, 04.10.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Аякс»).

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